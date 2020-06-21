روما 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسعاود الدوري الإيطالي لكرة القدم نشاطه اليوم بمباراة أولى مؤجلة من المرحلة 25 انتهت بتعادل تورينو ومضيفه بارما 1-1.وافتتح تورينو التسجيل في الدقيقة 15 عبر الكاميروني نيكولا نكولو، لكن السلوفاكي يوراي كوتسكا أدرك التعادل في الدقيقة 31.وفي المباراة الثانية المؤجلة من المرحلة ذاتها، تغلب هيلاس فيرونا على كالياري 2-1.وتتجه الأنظار الأحد في مباراتين مؤجلتين أيضا من المرحلة الخامسة والعشرين، إلى الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حين يتواجه أتالانتا الرابع مع ضيفه ساسوولو، وإنتر ميلان الثالث مع ضيفه سمبدوريا.// انتهى //01:02ت م0174