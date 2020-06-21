نواكشوط 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف عن تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2813 حالة مؤكدة.وأفاد ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر القيام بإجراء 1669 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 43 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 696 شخصًا.وأشار إلى تسجيل ستة وفيات بهذا الفيروس في البلاد، ليصبح عدد المتوفين 108 أشخاص منذ ظهور الفيروس في موريتانيا خلال شهر مارس الماضي.// انتهى //02:07ت م0178