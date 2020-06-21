مدريد 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واستغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه بلد الوليد 1-صفر اليوم في مدريد بالمرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وصمد بلد الوليد أمام هجوم اتلتيكو 80 دقيقة قبل أن يستسلم في الدقيقة 81 لرأسية البديل بابلو مانشين بيريز فيتولو من مسافة قريبة إثر تمريرة من البديل الآخر دييغو كوستا.واستغل أتلتيكو مدريد تعثر إشبيلية على أرضه أمام ضيفه برشلونة المتصدر صفر-صفر أمس في افتتاح المرحلة لينتزع منه المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند المركز الخامس عشر.// انتهى //03:00ت م0180