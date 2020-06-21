لندن 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسلقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بحادث طعن وقع في مدينة ريدينغ غربي العاصمة البريطانية لندن اليوم.ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مصدر أمني قوله إن الجهات الأمنية تحقق في الحادث على أنه عمل إرهابي.وأوضحت شرطة تامز فالي التابعة لمقاطعة باركشير أن عملية الطعن وقعت في حدود السابعة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينيتش) بحديقة عامة في مدينة ريدينغ، مشيرة إلى أنها اعتقلت رجلاً في مكان الحادث، داعية سكان المدينة إلى عدم الاقتراب من المكان، مفيدة أنها فرضت طوقا أمنيا حوله.وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون : "قلبي مع كل الذين تضرروا من هذا الحادث المروع في ريدينغ وأوجه الشكر لأجهزة الطوارئ في مسرح الحادث".// انتهى //03:31ت م0182