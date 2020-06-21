الرياض 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرتي الحيدر والكريديسالمملكة تؤكد أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنهارفع قيود التجول نهائياً.. رهان الوعي المجتمعيإجمالي التعافي يبلغ (98917) حالةالإعلام قوة ناعمة كبلتها البيروقراطية وتحجيم صلاحية النشر العاجلسفراؤنا الصحيون يضربون صوراً مشرفةً للوطنتوعية المصلين في جوامع مكة بعشر لغاترفع نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل إلى ما لا يزيد على 75 %«الشؤون البلدية» تعلن «بروتوكولات» استئناف نشاط صالونات التجميل النسائية ومحلات الحلاقة الرجاليةمواقع مشبوهة عن كورونا تخترق الأجهزة الذكيةاللاجئون الفلسطينيون.. 72 عاماً من الغربة والمعاناةمصر تحيل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمنتعثر اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في السودانالقارة العجوز الأكثر تضرراً بكورونا.. وأميركا اللاتينية بؤرة التفشي الجديدة1 % من البشر مهجرون// يتبع //06:03ت م0003