عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/10/29 هـ الموافق 2020/06/21 م واس
الرياض 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرتي الحيدر والكريديس
المملكة تؤكد أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها
رفع قيود التجول نهائياً.. رهان الوعي المجتمعي
إجمالي التعافي يبلغ (98917) حالة
الإعلام قوة ناعمة كبلتها البيروقراطية وتحجيم صلاحية النشر العاجل
سفراؤنا الصحيون يضربون صوراً مشرفةً للوطن
توعية المصلين في جوامع مكة بعشر لغات
رفع نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل إلى ما لا يزيد على 75 %
«الشؤون البلدية» تعلن «بروتوكولات» استئناف نشاط صالونات التجميل النسائية ومحلات الحلاقة الرجالية
مواقع مشبوهة عن كورونا تخترق الأجهزة الذكية
اللاجئون الفلسطينيون.. 72 عاماً من الغربة والمعاناة
مصر تحيل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن
تعثر اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في السودان
القارة العجوز الأكثر تضرراً بكورونا.. وأميركا اللاتينية بؤرة التفشي الجديدة
1 % من البشر مهجرون
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