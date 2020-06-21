وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الانطـلاقـة الكـبـرى ): لم يحظ قطاع الإسكان في المملكة بدعم حكومي واهتمام شعبي، كالذي يحظى به اليوم في ظل رؤية 2030. تلك الرؤية التي تبنت منذ اليوم الأول لإعلانها، ملف الإسكان في البلاد، وعملت على إيجاد حلول سكنية مبتكرة، تخدم بها جميع المواطنين على اختلاف ثقافاتهم السكنية وقدراتهم المادية، من منطلق الإيمان الراسخ لدى القيادة الرشيدة بأن «السكن» حق أساسي للمواطن والمواطنة، ينبغي توفيره للجميع.وتابعت : وينعكس اهتمام الدولة بقطاع الإسكان، على اهتمامها بالقطاع العقاري بشكل عام، باعتباره أحد أهم القطاعات التي تُعول عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن قدرته على جذب استثمارات ضخمة، سواء من الداخل أو الخارج. ومن هنا، لم يكن غريباً أن يتمتع القطاع العقاري والسكني في المملكة بعدد وافر من المبادرات الحكومية، تجاوزت حاجز الـ55 مبادرة، تهدف جميعها إلى بناء مجتمع حيوي، يمكن المواطن من الحصول على سكن بأيسر الطرق وأقل تكلفة، ولعل آخر تلك المبادرات، اعتماد إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) التابع لوزارة الإسكان، وتكليفه بمهام محددة، تتطلبها المرحلة المقبلة، تتلخص في تذليل العقبات أمام مطوري المشروعات السكنية، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع، ومراجعة المستندات والمخططات للتأكد من مطابقتها الاشتراطات والمعايير، وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع احتياجات الأسر، ورفع مستوى وعي المطور العقاري.وواصلت : وإذا كان إنشاء مركز «إتمام» يعكس الدعم الحكومي لقطاع الإسكان، فهو يعكس أيضاً حجم الثقة الكبيرة في المطورين العقاريين، باعتبارهم الذراع التنفيذية لمشروعات وزارة الإسكان وشركاء النجاح الذي يتحقق في هذا الملف، فهؤلاء المطورون نجحوا في أداء مهامهم بكفاءة عالية وجودة واضحة، وبالتالي رأت الحكومة ضرورة دعمهم وتحفيزهم بما يجب لاستكمال أهداف رؤية 2030 الخاصة بقطاع الإسكان، خاصة إذا علمنا أن الدولة تستهدف خلال العام الجاري (2020) خدمة أكثر من 300 ألف أسرة، عبر مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية، عبر ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 65 مليار ريال.وختمت : توقيت إنشاء مركز «إتمام» يشير إلى ما تخطط له المملكة، بتحقيق انطلاقة كبرى في مشروعات قطاع الإسكان خلال الفترة المقبلة، بعد نحو أربعة أشهر من الجمود والترقب، جراء جائحة كورونا، هذه الانطلاقة ستكون بوتيرة سريعة وآليات عمل محفزة، تسعى لتوفير أكبر عدد من المنتجات السكنية أمام المواطنين، في إطار تطلعات رؤية 2030 بتحقيق نسبة تملك المساكن داخل المجتمع، تصل إلى 70 في المئة بعد 10 سنوات من الآن.// يتبع //06:04ت م0004