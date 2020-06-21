وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الجهود الدولية لصد تجاوزات إيران ) : العبث الذي يمارسه النظام الإيراني في المنطقة عن طريق أذرعه الإرهابية والميليشيات التي تستمر في ارتكاب الاعتداءات والتجاوزات، وأبشع صور الجرائم الإنسانية بغية بث الفوضى والـدمار، وزعزعة استقرار المنطقة تنفيذًا لأوامر النظام الإيراني، والـذي يهدف من وراء هـذه الـتصرفات والسلوك الإجرامي لأن يمضي في أجندته الخبيثة في المنطقة، وفي المقابل يسعى دومًا هذا النظام لانتهاج نفس الأساليب؛ لكي يلتف حول حقيقة أن مخططاته التي تُحاك في الظلام باتت مكشوفة في وضح الـنهار أمام المجتمع الـدولـي، ولـم تنجح محاولاته اليائسة وسياساته القائمة على المراوغة والتدليس والـكذب وإخفاء الحقائق في صرف الأنظار عن حقيقة هذا النظام الذي يثبت مع مرور الزمن أنه فاقد لكل أهليّته لأن يكون جزءًا طبيعيًا من المنطقة والعالم، ولعل في تبنّي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمشروع القرار المقدّم من الـدول الأوروبية الـثلاث الـذي يدعو إيران إلـى التعاون الـكامل والـفوري مع الـوكالـة، بما في ذلـك الـسماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة.وبينت : وهو ما رحّبت به المملكة بحسب ما جاء في تصريح صحفي لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لـدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قال فيه : «ترحّب المملكة العربية السعودية بتبنّي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( IAEA) مشروع القرار المقدّم من الـدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) الـذي يدعو إيران إلـى التعاون الكامل والـفوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة، وتثمّن المملكة، في هذا الصدد، الجهود المهنية والشفّافة التي تضطلع بها الوكالة ومديرها العام، وأن المملكة العربية السعودية تدعم هذا القرار؛ لما يمثله من خطوة مهمة وجادة في جهود التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، الذي يأتي اتساقًا مع مطالباتها المتكررة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه عدم تمكين إيران من تطوير التقنية النووية لأغراض غير سلمية؛ حفظًا للأمن والسلم الدوليَّين» .وختمت : إن ما ورد آنفًا والـذي يأتي متوازيًا في مضمون مواقف الإدارة الأمريكية من النظام الإيراني يصوّر لنا المشهد الراهن، والذي يؤكد أن المجتمع الدولي بدأ يضيق ذرعًا من ممارسات النظام الإيراني ونواياه الخبيثة ويلتفت بشكل جاد لاتخاذ الخطوات في سبيل حفظ السلام الـدولـي من تهديدات هذا النظام الراعي لكافة أوجه الإرهاب.// يتبع //06:04ت م0005