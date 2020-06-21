وأوضحت صحيفة "البلاد" التي جاءت بعنوان ( المملكة واستقرار اليمن ): يمثل استقرار اليمن أولوية قصوى للمملكة في جهودها السياسية والإنسانية الدؤوبة ، والحرص الدائم على دعم وحدته ونسيجه الوطني ومؤسسات الدولة ، وإخراجه من النفق المظلم الذي أدخلته فيه ميليشيا الحوثي ، ودورها التدميري منذ انقلابها على الشرعية ، ولاتزال تواصل تنفيذ المشروع الإيراني وأطماع نظام الملالي في توسيع النفوذ في العديد من الدول، واستمرار إضعافها بفتن الانقسامات والصراعات السياسية والطائفية وإشعال الحروب الأهلية ، وهو ما تواجهه المملكة من خلال قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن ، ودعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة في الحل السياسي للأزمة ، مع استمرار جهود الإغاثة والإنسانية من خلال مركز الملك سلمان ، ومشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وتعزيزها للجهود الانسانية الأممية.وختمت : هذا ماتبذله المملكة على كافة الأصعدة السياسية والإنسانية والاقتصادية من أجل استقرار اليمن ومستقبل أفضل لشعبه الشقيق، وهو ما أكد عليه المجتمع الدولي، وكذلك تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على لسان قائد القيادة المركزية، الذي ثمن حرص المملكة وصدق مساعيها لإحلال السلام والإعمار في اليمن، على عكس إيران التي ليس لها مصلحة في إنهاء الحرب هناك، وعلى ضوء ذلك يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بضرورة فرض إرادته بردع التدخلات الإيرانية وفرض الاستجابة من الميليشيا الانقلابية باتجاه الحل السياسي النهائي وفق مرجعياته المعروفة.// يتبع //06:04ت م0006