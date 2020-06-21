المدينة المنورة 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً و تستمر حتى السادسة مساءً .// انتهى //07:04ت م0010