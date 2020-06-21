طرابلس 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض الأحد تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و شفاء 15 حالة من الفيروس في ليبيا.وقال المركز في بيان إنه تسلم السبت 974 عينة موزعة للكشف عن فيروس كورونا ليتأكد سلبية 950 عينة بينها 15 حالة شفاء، وإيجابية 24 عينة، توزعت بواقع 10 حالات جديدة و13 حالة مخالطة وحالة قادمة من الجنوب.وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 425 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و47 من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و7 عينات من مستشفى طرابلس الجامعي، و 255 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و25 عينة من مختبر مستشفى الكويفية.كما تسلم المركز الوطني 97 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و87 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و8 عينات من مختبر المركز المرجعي زليتن، و23 عينة منمختبر فرع المركز غريان.// انتهى //07:14ت م0011