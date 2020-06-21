طرابلس 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للجزائر ولقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث تم خلال الزيارة بحث آخر التطورات في المشهد الليبي سياسيا وعسكريا، وتناول الجهود الدولية لتحقيق السلام في ليبيا، وكذلك المقترحات التي أعلنتها الجزائر لدعم هذه الجهود في إطار الاتفاق السياسي بالتعاون مع كل من تونس ومصر.وأشارت إلى تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لن تسمح بتجاوز الصراع في ليبيا خط سرت، موضحا أن سرت والجفرة بالنسبة لأمن مصر خط أحمر لن نسمح بالمساسبه، مفيدا أن مصر مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة للشعب الليبي، مبينا أن الدول لا تستقر مع وجود ميليشيات مسلحة، ويخطئ مَن يعتقد أو يظن أن الحلم ضعف.ونقلت تصريح وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة معربة عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب.وتناولت إعلان وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة رفض دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية عبر «الفيديو كونفراس» خلال الأسبوع القادم بشأن ليبيا، مصرحا أن الرفض الليبي نابع من عدم اتباع الإجراءات والقواعد المعمول بها في أي اجتماع حتى يحقق الغاية المرجوة منه.وتطرقت صحف ليبيا إلى بيان وزارة الخارجية الأمريكية، موضحة أن تصريح السيسي بشأن ليبيا يعكس أهمية العمل على وقف النار، مضيفة أن واشنطن تدعم رغبة كل الليبيين في وضع حد للتدخل الأجنبي، مؤكدة دعم الجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية، مخبرة أن واشنطن تدعم تحسين الأمن في ليبيا وإحياء اقتصادها.// انتهى //07:24ت م0012