إسلام آباد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إعلان باكستان استئناف الرحلات الجوية الدولية في مطاراتها، وعزمها فتح المعابر الحدودية مع أفغانستان اعتباراً من 22 يونيو الجاري لاستئناف عملیة التبادل التجاري بین البلدین.واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد بأن بلاده في حالة تأهب تام، وأنها سترد بقوة على أي عدوان على أراضيها .أمنياً تطرقت الصحف إلى قرار السلطات الباكستانية تنفيذ عملية تمشيط شاملة ضد العناصر والخلايا الإرهابية المتواجدة في إقليم السند الجنوبي .وتابعت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان لدفع عملية السلام الأفغانية لضمان الأمن الدائم في البلد المجاور .وأخبرت عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 174510 حالة، و8.81 مليون حالة على مستوى العالم.وفي الشأن الإقليمي تناقلت صحف باكستان توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جيشه بالاستعداد لعملية خارجية وسط توتر بشأن ليبيا .وتابعت تطورات التوتر العسكري الجاري بين الصين والهند على خلفية النزاع الحدودي في منطقة لداخ.// انتهى //08:19ت م0015