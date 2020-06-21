مدريد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واستغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه بلد الوليد، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.انتهى الشوط الأول على ملعب (واندا متروبوليتانو) بدون أهداف، وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 81 سجل فيتولو هدف الفوز لأصحاب الأرض.وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو) رصيده إلى 52 نقطة ليصعد للمركز الثالث في الترتيب العام للمسابقة، متقدمًا بفارق الأهداف على (إشبيلية)، وعلى بعد 10 نقاط من الوصيف (ريال مدريد) في حين تجمد رصيد (بلد الوليد) عند الـ 33 نقطة في المركز الـ 15.// انتهى //09:40ت م0019