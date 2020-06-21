الجزائر 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، مشيرة إلى أن اللقاء بحث آخر المستجدات في ليبيا والجهود الدولية لتسوية الأزمة سياسيا.وتحدثت عن تأكيد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد عن بوادر موجة ثانية من وباء فيروس كورونا بعد رفع الحجر التام عن أغلبية مناطق الجزائر، مشيرة إلى احتمالية إعادة فرضه مجددا في بعضها بعد تسجيل ارتفاع مقلق في عدد الإصابات والوفيات.وأشارت إلى تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن بلاده لن تسمح بتهديد أمنها واستقرارها في ظل استمرار التصعيد العسكري في ليبيا، مبديا جاهزية بلاده للتدخل من أجل حماية حدودها الغربية بمقتضى الشرعية الدولية.ورصدت في متفرقات دولية أخرى، مظاهرات حاشدة بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس، شارك فيها المئات من المواطنين، احتجاجا على الممارسات العنصرية وعنف الشرطة ضد أبناء الأقليات العرقية.// انتهى //09:40ت م0020