رام الله 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، تغطية أخبار فيروس كورونا ، فيما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 108 إصابة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس.وأبرزت إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، إجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس، منها إغلاق الخليل باستثناء حركة البضائع ومنع مناسبات الأعراس والعزاء في كافة المحافظات، وإغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة الوضع الوبائي.وأولت الصحف اهتمامًا بتوقيع 140 من أعضاء الكونغرس الأمريكي على وثيقة يعارضون فيها نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.وأوردت دعوة جامعة الدول العربية المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بما يمكنها من تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه الفلسطينين، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها، مؤكدةً على حقهم في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "194" لسنة 1948.ونشرت الصحف اليوم أقوال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، إن العام الجاري شهد عشرين عملية هدم ذاتي في القدس المحتلة، حيث اجبر المواطنون على تنفيذها لتجنب دفع الغرامات الباهظة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي حال تنفيذه عملية الهدم ، مشيرةً إلى إعلان مصر بتقديمها طلب إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة.// انتهى //10:04ت م0025