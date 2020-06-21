جدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبب تدني في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.// انتهى //11:19ت م0044