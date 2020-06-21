الدمام 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسطبقت الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة لعودة الموظفين إلى مقار عملهم اليوم بنسبة 75 % تحت شعار "نعود بحذر".وواكبت وكالة الأنباء السعودية "واس" تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها والتزام جميع منسوبي الجهات الحكومية بارتداء الكمامات والقفازات وتطبيق التباعد الاجتماعي، بهدف تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.بدورها قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية، بفحص الحرارة لمنسوبيها، وتقديم الإرشادات والتوجيهات المطلوبة لهم أثناء دخولهم مقر العمل، إضافة إلى وضع الملصقات الإرشادية والتثقفية في كيفية اتباع الإجراءات الاحترازية المطلوبة أثناء العمل.كما نفذ مكتب الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية، خطة إجراءات احترازية للموظفين والمراجعين تضمنت تطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، إضافة إلى إلزام المراجعين للحضور إلى مكاتب الأحوال المدنية بالمواعيد المجدولة عبر منصة الأحوال الإلكترونية.وجاء التزام الموظفون معززاً لتلك الإجراءات من خلال اتباعهم للإرشادات الصحية داخل مقر العمل وقراءة اللافتات والمنشورات التوعوية، والعمل على التباعد فيما بينهم ، وعدم المصافحة، واستعمال أدوات تطهير اليدين، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات، وارتداء الكمامات والقفازات.//انتهى //11:22ت م0045