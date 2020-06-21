جدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واستُطلق مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً، أعمال الدورة التدريبية التي تُنفذ عن بُعد بعنوان "فن كتابة الرسالة الادارية"، تستهدف كلا الجنسين، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز .وتهدف الدورة التي تُقام عبر برنامج زووم على مدى يومين، إلى رفع كفاءة المتدرب في مهارة كتابة الرسالة الإدارية ، وتوضيح خصائص كتابة تلك الرسائل، ومعرفة الإجراءات الشكلية للرسائل الإدارية، إلى جانب إدراك العبارات المناسبة للمقامات المختلفة .ويتناول مقدّم الدورة، أستاذ اللغة العربية بجامعة جدة الدكتور زياد بن علي الحارثي خلال الدورة، محاور عدة تتمثل في مفهوم وأهمية وأنواع وعناصر وخطوات وشروط وتطبيقات عملية كتابة الرسائل الإدارية .ودعت المكتبة المهتمين بفنون الفصحى، إلى حضور الدورة التي تنطلق من الساعة الـ6 إلى 9مساءً .// انتهى //11:31ت م0049