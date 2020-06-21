ثقافي / "فن كتابة الرسالة الإدارية" دورة عن بعد بمكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً
الأحد 1441/10/29 هـ الموافق 2020/06/21 م واس
جدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس
تُطلق مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً، أعمال الدورة التدريبية التي تُنفذ عن بُعد بعنوان "فن كتابة الرسالة الادارية"، تستهدف كلا الجنسين، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز .
وتهدف الدورة التي تُقام عبر برنامج زووم على مدى يومين، إلى رفع كفاءة المتدرب في مهارة كتابة الرسالة الإدارية ، وتوضيح خصائص كتابة تلك الرسائل، ومعرفة الإجراءات الشكلية للرسائل الإدارية، إلى جانب إدراك العبارات المناسبة للمقامات المختلفة .
ويتناول مقدّم الدورة، أستاذ اللغة العربية بجامعة جدة الدكتور زياد بن علي الحارثي خلال الدورة، محاور عدة تتمثل في مفهوم وأهمية وأنواع وعناصر وخطوات وشروط وتطبيقات عملية كتابة الرسائل الإدارية .
ودعت المكتبة المهتمين بفنون الفصحى، إلى حضور الدورة التي تنطلق من الساعة الـ6 إلى 9مساءً .
// انتهى //
11:31ت م
0049