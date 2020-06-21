الرياض 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأعلن معهد الإدارة العامة اليوم عن فتح باب القبول لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية بالمعهد للعام التدريبي 1442هـ. حيث يتم ترشيح الموظفين في القطاع الحكومي ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج عن طريق جهاتهم الوظيفية، وتستقبل طلبات القبول من الأفراد بشكل مباشر من خلال موقع المعهد الإلكتروني.ويهدف البرنامج إلى إكساب الدارسين معارف ومهارات العلوم القانونية خلال 3 سنوات هي مدة البرنامج مقسمة لـ6 فصول دراسية في تخصصات القانون الإداري، والقانون الجنائي، وقانون الأعمال، والقانون الدولي العام.ويقدم البرنامج للدارسين مزايا عدة كحصول خريجه على الدرجة الأولى من المرتبة التاسعة في سلم رواتب الموظفين العام أو ما يعادله، والحصول على الدبلوم العالي في العلوم القانونية، ويمنح الدارسين في البرنامج مكافأة مالية شهرية قدرها 1500 ريال لغير الموظفين، كما يوفر السكن "حسب توافره " للدارسين غير المتزوجين والموظفين.ويشترط القبول في البرنامج حصول الدارسين على شهادة البكالوريوس باستثناء القانون أو الأنظمة أو الحقوق، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون المرشح من الموظفين قد أمضى سنة على رأس العمل على الأقل قبل التحاقه بالبرنامج، وأن لا يقل التقدير في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.يذكر أن معهد الإدارة العامة وضمن خطته التدريبية قد أطلق 22 برنامجاً إعداديًا متخصصاًً في مجالات الإدارة والمجالات ذات العلاقة. ويمكن الاطلاع على جميع هذه البرامج من خلال موقع المعهد الإلكتروني www.ipa.edu.sa .// انتهى //11:56ت م0052