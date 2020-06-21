جيزان 29 شوال ١٤٤١هـ الموافق 21 يونيو ٢٠٢٠م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته لمدير الشؤون الخاصة بمكتب سموه وليد بن سلطان الصنعاوي، في وفاة خاله الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المقيرن -رحمه الله- .وسأل سموه المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مشيداً بما قدمه الفقيد من أعمال وجهود في خدمة المجتمع والوطن.من جانبه عبر الصنعاوي عن خالص شكره وتقديره، لسمو نائب أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته في الفقيد، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف مصابهم، سائلين الله عزوجل أن يحفظ سموه وأن لا يريه مكروهًا .// انتهى //12:06ت م0053