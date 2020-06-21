جاكرتا 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسثار بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الإندونيسية مرتين اليوم، نافثًا عمودًا من الرماد على ارتفاع يصل إلى 6 كيلومترات في الهواء.وقال مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية: إن الثوران الأول وقع الساعة 0913 صباحا (0213 بتوقيت جرينتش) واستمر لمدة 328 ثانية، وحدث الثوران الثاني بعد ذلك بـ14 دقيقة واستمر لمدة 90 ثانية تقريبا.ونصح المركز السكان بالهدوء والبقاء خارج منطقة حظر نصف قطرها 3 كيلومترات حول فوهة البركان.وتسبب الثورانان في سقوط أمطار من الرماد على بعض القرى الواقعة على منحدرات الجبل البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 2930 مترا.وكانت حالة البركان تدعو إلى الحذر، حيث أطلق ثاني أعلى مستوى تنبيه في النظام ذي المستويات الأربع، منذ مايو 2018، بعد سلسلة من نوبات الثوران التي أطلقت أعمدة من الرماد الساخن يصل ارتفاعها إلى 5ر5 كيلومترات.// انتهى //13:29ت م0078