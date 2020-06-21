‏أبها 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واستواصل جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب تقديم فعاليات إقامة المعسكر الصيفي الافتراضي للطلاب والطالبات ، والذي يُنفذ ضمن برامج ومبادرات مشروع "مبادرون"، ويضم عددًا من البرامج والفعاليات التثقيفية والترفيهية والرياضية والتربوية تقدم عبر المنصات الإلكترونية.وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالله آل عضيد بوصول عدد المستفيدين من برامج المعسكر التي تقام لمدة يومين من كل أسبوع منذ انطلاقه في الـ 9 من شوال وحتى الآن إلى 1519 مستفيدا ومستفيدة.من جهتها أبانت وكيلة شؤون الطالبات بعمادة شؤون الطلاب الدكتورة فاطمة شعبان أن المعسكر انطلق ببرنامج "خير أمة" الذي نفذه نادي "قناديل الأمل" بكلية الشريعة وأصول الدين بشطر الطالبات وقدمته الدكتورة سكينة محمد عبد الحميد، وتناولت خلاله الحديث عن خيرية الأمة الإسلامية أسبابها ومظاهرها. تلا ذلك برنامج "النفس المطمئنة" الذي يأتي بتنفيذ نادي صناع التميز بكلية العلوم والآداب بظهران الجنوب بشطر الطالبات، وتقديم الدكتورة صباح محمد والدكتورة رحاب عمر، وتم خلاله إيضاح مفهوم التقويم الذاتي، وأهميته وأهدافه وأنواعه.كما نفذ نادي شفاء بكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير شطر الطالبات برنامج التمريض بين العلم والفن قدمته أبرار غروي، وأوضحت من خلاله مفهوم التمريض بين العلم والفن، وآخر المستجدات في ميدان التمريض.وضمن برامج المعسكر الصيفي الافتراضي للطلاب والطالبات أيضًا، نفذ نادي الطب بكلية الطب بشطر الطالبات برنامجَا تضمن 5 مسارات تعليمية شملت مساري تعليم الرسم وفن الكروشيه، ومسار التصميم أيضًا من خلال مقاطع لتعليم التصميم على برنامج الفوتوشوب، وكذلك مساري تعليم التصوير وأفكار إعادة التدوير عبر مقاطع في المسارين، وقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 1259 مستفيدًا من طلاب وطالبات وأفراد المجتمع، كما سيكون السحب على جوائز مالية مقدمة من نادي الطب للطالبات المشاركات الحائزات أكبرَ عدد من إعادة التغريد على الوسم.// انتهى //13:37ت م0080