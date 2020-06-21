جدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واستمكنت بلدية المظيلف أمس ، من ضبط مستودعين عشوائيين للمواد الغذائية مُقامين بسكن عمالة مُخالفة لموقعين مختلفين بمركز المظيلف ، ومصادرة وإتلاف 220 كرتونًا من الحَلْوَيَات ، والبسكويت ، والبطاطس .وأفاد رئيس بلدية المظيلف المهندس سليمان الذيبي ، أن الموقعين المتحفظ عليهما مكان لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية بطريقه عشوائية تفتقر للاشتراطات والأنظمة البلدية ، مشيراً إلى تطبيق لائحة الغرامات ، والجزاءات للمخالفات حسب النظام ، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .وأكد المهندس الذيبي ، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الوقائية ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة للمواطن والمقيم ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات أمانة محافظة جدة الرسمية .// انتهى //13:38ت م0081