الدمام 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واساختتم تعليم المنطقة الشرقية ممثلاً في وحدة تطوير الموارد البشرية اليوم، برامج التدريب الإلكتروني عن بعد، بمشاركة أكثر من 9 آلاف متدرب ومتدربة في مختلف الإدارات ومكاتب التعليم بالمنطقة.وأشاد مدير التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، بمنجزات وحدة تطوير الموارد البشرية في إعداد هذه البرامج التطويرية والتدريبية التي تسهم في دعم المسيرة التعليمة.بدوره أوضح المتحدث الرسمي في تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن البرامج التدريبية تضمنت 11 برنامجاً تدريبياً بمعدل 3438 ساعة تدريبية في مختلف التخصصات والبرامج التطويرية التي تسهم في تطوير مهارات المتدربين وتصقل مهاراتهم.// انتهى //13:47ت م0084