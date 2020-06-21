‏أبها 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واستستأنف مجموعة" حرف" القرائية التابعة لجمعية الثقافة والفنون بأبها، في الساعة التاسعة من مساء غد نشاطها عبر منصة "زووم" الإلكترونية بقراءة "كتاب ثقافة تويتر" لمؤلفه الدكتور عبدالله الغذامي، حيث يقدم القراءة عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد الصغير عبر الاتصال المرئي.وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن الأمسية تناقش الرؤية الفلسفية للمؤلف تجاه الاتصال الإلكتروني، كخطاب تفاعلي نقدي، وتتناول المجموعة هذا الكتاب المدرج في فعالياتها لهذا العام، مشيرًا إلى أن الأمسية ستحفل بحوار بين الحضور وتحليل للمحتوى.// انتهى //13:51ت م0085