الكويت 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 4ر25 نقطة، ما نسبته 51ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 7ر5045 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر93 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 5ر16 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 4769 صفقة.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 02ر0 في المئة، ما يعادل 78ر0 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 34ر4185 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2ر48 مليون سهم، بقيمة 2ر3 مليون دينار ، نتيجة تنفيذ 2441 صفقة .وصعد مؤشر السوق الأول بمقدار 5ر38 نقطة، ما نسبته 71ر0 في المئة، ليغلق عند مستوى 08ر5482 نقطة ، وبلغت كمية الأسهم 3ر45 مليون سهم، بقيمة 3ر13 مليون دينار ، تمت من خلال تنفيذ 2328 صفقة.وحقق مؤشر (رئيسي 50) مكاسب بمقدار 4ر5 نقطة، أو 13ر0 في المئة ليصل عند مستوى 4ر4147 نقطة ،من خلال تداول كمية أسهم بلغت 5ر30 مليون سهم تمت عبر 1601 صفقة نقدية بقيمة 3ر2 مليون دينار.// انتهى //13:54ت م0086