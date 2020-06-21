اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 27ر0 %
الأحد 1441/10/29 هـ الموافق 2020/06/21 م واس
مسقط 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم ، على ارتفاع بمقدار 9.6 نقطة، ما نسبته 0.27 في المئة، ليصل عند مستوى 3525.34 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 511.478 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 37.3% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 815.951 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 104ر0 في المئة عن آخر يوم تداول ، وبلغت ما يقارب من 42ر18 مليار ريال عماني.
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