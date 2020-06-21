مسقط 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم ، على ارتفاع بمقدار 9.6 نقطة، ما نسبته 0.27 في المئة، ليصل عند مستوى 3525.34 نقطة.وبلغت قيمة التداول 511.478 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 37.3% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 815.951 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 104ر0 في المئة عن آخر يوم تداول ، وبلغت ما يقارب من 42ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //13:56ت م0088