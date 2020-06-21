القاهرة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسوافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم تمويل للبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر.وأفادت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، في بيان اليوم، أن التمويل سيتم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساندتها في سد احتياجاتها نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا مما يسهم فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى من خلال مساعدة هذه الشركات على مواجهة أي تحديات.من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل يأتي في إطار إستراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة.// انتهى //13:57ت م0089