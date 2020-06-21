طرابلس 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسرحب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميد حومه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال تفقده لقوات الجيش المصري على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا.وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب: إن تصريحات السيسي متناغمة مع إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، لافتًا الانتباه إلى أن دور مصر يهدف لوقف الاقتتال بين الليبيين ويحافظ على الأمن القومي العربي، خاصة مع تدخل تركيا في الشأن الليبي.وأكد حومه على دور مصر المحوري في الأزمة الليبية كدولة جارة تهمها مصلحة الشعب الليبي وتسعى للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة الراهنة.// انتهى //14:02ت م0092