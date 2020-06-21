عنيزة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسحققت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة 4 ميداليات متنوعة في منافسات مسابقة "الكانجارو " العالمية في الرياضيات 2020، التي نظمتها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، حيث حصلت إدارة تعليم عنيزة على ميدالية ذهبية واحدة، وثلاث ميداليات برونزيات ضمن منافسات المسابقة.ونجح الطالب هادي أحمد السيد السندوبي من متوسطة مدارس عنيزة العالمية، في الحصول على الميدالية الذهبية، فيما حقق الميدالية البرونزية كل من الطالب أسامة معاذ عقاب عواد من ابتدائية مدارس عنيزة العالمية، والطالب الوليد عبد الملك بن سليمان الدويغري من ابتدائية الفاروق، والطالبة ليان خالد صالح العتيبي من الابتدائية 22.وهنأ مدير تعليم عنيزة خالد بن جايز الحربي الطلبة على تحقيقهم مراكز متقدمة في هذه المسابقة العالمية في الرياضيات وحصولهم على هذه الميداليات، مؤكدا على سعادته واعتزازه بتفوق أبنائه وبناته الطلبة وتميزهم الممتد لجهود أسرهم ومدارسهم، ومثمنا جهود الطواقم التعليمية والإدارية التي أسهمت بتحقيق الإنجاز، شاكراً لهم على ما بذلوه من جهد في سبيل الارتقاء بمستويات الطلبة التعليمية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في جميع المواد الدراسية.// انتهى //15:28ت م0120