الدمام 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسعقدت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، مؤخراً اجتماعاً تنسيقياً مع شركة أرامكو السعودية، لمناقشة خطط ومشروعات الهيئة التطويرية في المنطقة، واستثمار الفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، بحضور رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذين المهندس أمين بن حسن الناصر، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق، والنائب الأعلى لرئيس أرامكو لخِدْمات التشغيل والأعمال عضو مجلس الهيئة نبيل الجامع، وذلك في مقر شركة أرامكو بالظهران.وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سعي الهيئة لتنسيق الجهود، وتحقيق التكاملية بين مختلف الجهات في المنطقة الشرقية، وإنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسمو نائبه نائب رئيس المجلس، مؤكداً أن "أرامكو السعودية" شريك مهم في خطط الهيئة الطموحة، بما تملكه من خبرات وتجارب متراكمة.وقال: إن الهيئة تعمل على التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في مختلف المجالات، لا سيما المجالات الاقتصادية والعمرانية والسكانية والتنموية والثقافية، ووضع الخطط لتطوير البنية الأساسية والبنية التحتية، بما يضمن لإنسان المنطقة التنمية الشاملة والمتوازنة التي تسعى لها القيادة الرشيدة -أعزها الله-، ويسهم في تحقيق مفهوم "جودة الحياة"، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأشار المطلق إلى أن الهيئة تواصل العمل من أجل تحقيق الاستفادة المثلى للموارد المتاحة في المنطقة، وعلى رأسها المورد البشري، لافتا إلى أن الهيئة تراعي في خططها ومشروعاتها مفاهيم التخطيط التنموي الشامل، والحرص على الاستدامة، والحفاظ على هوية المنطقة، وتسخير الطاقات والإمكانيات للوصول إلى الأهداف المنشودة، ضمن فرق عمل تكاملية من جميع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق نقلة نوعية يلمسها سكان المنطقة الشرقية.//انتهى//15:30ت م0122