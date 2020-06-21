بريدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري , في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، الأخصائية النفسية وسمية بنت زيد الحربي والباحثة الاجتماعية إيمان بنت عبدالرحمن الغفيض , نظير مساهمتهن في برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة في نشر الوعي وتعزيز الجانب التوعوي في الأمن الفكري , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومستشار أمير القصيم الدكتور يوسف الرميح , وأمين برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة عماد المرشود.واستمع سموه منهن عن مشاركتهن التطوعية في اللقاء , مؤكدات لسموه أن اللقاء استفاد منه الكثير من الأسر, مقدمات شكرهن وتقديرهن لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه ودعمه الدائم لأبناء وبنات المنطقة في كل عمل اجتماعي وإنساني وخيري.وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن الأمن الفكري مفهومة واسع وكبير لصلاح وإصلاح المجتمع , مشيراً إلى أن الأمن الفكري لا ينحصر على الإرهاب والتطرف فقط بل يشمل الغزو الثقافي والسلوكيات وتغيير المفاهيم عبر التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل.وقال سموه : أقدر وأثمن الجهود التي يقوم بها وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني وفريق العمل , وأفتخر بزميلات متخصصات شاركن في ورش العمل المتخصصة , وأتطلع للمزيد فيما يدعم تحقيق أهداف البرنامج.وأشار سموه إلى أن برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة يهدف إلى الديمومة في أداء مهامه , ولم يعد خياراً بل أصبح هدفاً أساسياً لتحقيق مزيد من المنجزات لما تتطلبة المرحلة , مؤكداً كل ما قدمته الدولة وما صدر من توجيهات بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في تعزيز مثل هذه الجوانب النفسية والتوعية ومعالجة الاضطرابات الشخصية من قبل المتخصصين في هذا المجال , مثمناً جميع الجهود التي قدمت في برنامج تعزيز الأمن الفكري.وبين سموه سعادته وفخره بما شاهده واطلع عليه من جهود وأعمال يقوم بها برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة منطقة القصيم والجهات المتعاونة مع البرنامج، وَفْق توجهات القيادة الرشيدة , مشيداً بالجهود المقدمة لمواصلة العمل الذي تسعى إليه قيادتنا الحكيمة – أيدها الله - لما فيه خدمة الوطن والمواطن واستمرار البناء والتنمية في بلادنا ، سائلاً الله- سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //15:31ت م0123