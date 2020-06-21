عام / إصابات فيروس كورونا في البرازيل تصل إلى 03ر1 مليون والوفيات إلى 49976
الأحد 1441/10/29 هـ الموافق 2020/06/21 م واس
سان باولو 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " في البرازيل إلى 03ر1 مليون اليوم ، منذ نحو 16 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البرازيل .
وأشارت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى ان الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 49976 متوفي، بينما تعافى 576779 من المصابين حتى الآن .
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15:35ت م
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