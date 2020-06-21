الدمام 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسشهدت المنطقة الشرقية اليوم عودة المواطنين والمقيمين للحياة الطبيعية، تحت شعار "نعود بحذر"، مؤكدين على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة بارتداء الكمامة، والحرص على غسل اليدين، وتحقيق التباعد الجسدي بترك مسافة آمنة.وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية استمرارا للجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – في التعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ بدايته لمكافحته والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.ورصدت وكالة الأنباء السعودية " واس " في جولة ميدانية عدداً من المراكز التجارية والمجمعات ومحال التسوق في المنطقة وعي المواطنين والمقيمين باتخاذ التدابير الوقائية وتحقيق التباعد الجسدي، التي أكدت عليها وزارة الصحة والجهات المعنية خلال تنقلاتهم وتسوقهم، مما يعكس الوعي الكامل لدى افراد المجتمع.ووثقت "واس" خلال جولتها التزام مراكز التسوق والمحلات بالضوابط التي حددتها الجهات المختصة بوضع علامات أرضية وإرشادية في الشراء والتباعد وقياس درجة الحرارة لجميع المتسوقين ووجود المعقمات، وإلزام المتسوقين بارتداء الكمام، إضافة إلى تعقيم عربات التسوق بشكل مستمر.وأوضح أحمد ياسين الناصر - صاحب محل بسوق الدمام - أن الأسواق شهدت في الفترة السابقة خلال فترة منع التجول الجزئي حركة ملحوظة من المتسوقين، والآن مع عودة الأنشطة التجارية بشكل كلي وعودة الحياة لطبيعتها ستشهد الأسواق حركة وانتعاشا أكبر مع الالتزام بجميع الاحترازات والبرتوكولات الصحية المطلوبة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.من جانبه أشاد عمار محمد المحمد علي، بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على كل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم في الجوانب الصحية والاقتصادية وغيرها من مختلف الجوانب، فنجد أن حكومتنا الرشيدة كانت سباقة في بداية الجائحة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي كان منها فرض منع التجول، إلى أن سمحت بعودة الأنشطة بشكل تدريجي لنصل اليوم للعودة إلى الحياة الطبيعية وفق الضوابط والاشتراطات الصحية السليمة بعنوان "نعود بحذر".بدوره أكد علي حسين الأحمد - صاحب محل بأحد أسواق الخبر - أن الأسواق بالمنطقة ستشهد انتعاشا أكبر بعد رفع منع التجول بشكل كلي مع الحرص على تطبيق جميع البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تسهم في سلامة الجميع وعودة الحياة إلى سابق عهدها ملتزمين بشعار "نعود بحذر".يذكر أن الجهات المعنية المختصة إلى جانب الجهات الأمنية تبذل جهودها من خلال تواجدها المكثف في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين لتطبيق الالتزام بالأساليب الوقائية للحد من انتشار الفيروس خلال هذه المرحلة.// انتهى //15:46ت م0126