جدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسنفذت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اختبارات لـ 5089 طالباً من أبناء حلقات القرآن الكريم ، وذلك عبر منصتها لتعليم القرآن "عن بعد" ، والتي كانت تستقبل المختبرين على مدى 12 ساعة يومياً .وأوضح مدير عام الجمعية الدكتور عبدالله بن حجر الغامدي أنه خلال الجائحة استطاع قسم الاختبارات بالجمعية فتح 17 غرفة ببرنامج "زوم" لتمكين الطلاب من أداء اختباراتهم وتسلم شهاداتهم إلكترونياً ، مشيراً إلى أن هناك 4016 طالباً اجتازوا الإخبارات بنجاح ، فيما بلغت عدد الأجزاء التي تمت الاخبارات فيها 24363 جزءاً ، بمعدل 2190 ساعة قضاها المعلمون مع الطلاب خلال 90 يوماً .وأفاد الغامدي أن العملية التعليمية مستمرة رغم الصعوبات ، حرصاً على استمرار تعليم فلذات الأكباد لكتاب الله واستمرار تلاوتهم وتعلقهم به ، ليكون لهم نهج حياة ، مشيراً إلى أن خيركم تعمل على مدى عدة أعوام على تطوير خدماتها التقنية بل ونالت جوائز على مستوى الوطن وذلك في سبيل نشر وتعليم القرآن الكريم وفق أحدث وسائل التقنية عبر البرامج والتطبيقات المتوفرة والمناسبة لجميع فئات المجتمع بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.// انتهى //15:50ت م0129