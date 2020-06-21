أبها 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسشهدت منطقة عسير حركة نشطة في المواقع التجارية اليوم مع بدء تطبيق قرار رفع منع التجول بشكل كامل والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.وبدأت أمانة منطقة عسير بتطبيق خطة شاملة للرقابة على صوالين الحلاقة و مشاغل التجميل، من خلال تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع تفشي فيروس كوفيد 19 في صوالين الحلاقة والمشاغل النسائية.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن فرق الرقابة كثفت جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة و مشاغل التجميل، بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بجميع الضوابط و الاشتراطات الوقائية و الاحترازية التي من شأنها حماية العملاء و الموظفين على حد سواء ، مبينا بأن أمانة المنطقة تهدف من هذه الحملات إلى رفع الوعي و الكفاءة الصحية ، حفاظا على صحة الجميع و ذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة و التجميل بالتقيد بالاشتراطات و الضوابط الوقائية و الاحترازية المنصوص عليها .وأكد أن الأمانة لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب اللوائح والعقوبات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص أي منشآة مخالفة .وطالب الدكتور وليد الحميدي من الجميع بالتعاون مع الأمانة وجميع بلديات المنطقة بالإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مشغل تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية و الاحترازية، وذلك من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 .// انتهى //15:51ت م0130