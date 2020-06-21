جيبوتي 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسزار وفد رفيع المستوى من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجيبوتية برئاسة العقيد الركن محمد برخد آدن، مركز (CFD) الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية التابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي في جيبوتي، وقام بجولة ميدانية زار فيها المرافق التعليمية المختلفة والمعامل التقنية الحديثة بهدف إبرام اتفاقية مع المركز لتدريب عدد من كوادر القوات المسلحة في التخصصات التقنية المتاحة .وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات واللقاءات التشاورية لتعزيز التعاون وتجسير العلاقات التكاملية بين الطرفين.وفي سياق متصل، استقبل المركز طلابه الملتحقين في جميع الأقسام والتخصصات التقنية واستأنف نشاطه التعليمي والأكاديمي لاستكمال ما بقي من الفصل الدراسي الثاني مع مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع من وباء كورونا المنتشر، ومن المقرر أن تستمر الدراسة فيه حتى تاريخ 16/07/2020م.وثمن مدير مكتب الندوة جهود المملكة الإنسانية ومبادرات المحسنين التي ساهمت في قيام هذا المركز العلمي الذي يفيد المجتمع الجيبوتي ويرتقي بشبابه.// انتهى //15:52ت م0132