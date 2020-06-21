إسلام آباد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأعلن الجيش الباكستاني عن مقتل اثنين من رجاله بهجوم مسلح استهدف اليوم سيارة دورية عسكرية في منطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن عناصر مجهولة الهوية أطلقت النار على سيارة للجيش كانت تقوم بأعمال دورية روتينية في المنطقة مما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الجيش بينهم ضابط برتبة نقيب وجندي، وإصابة جنديين آخرين بجروح.وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على أحد المهاجمين خلال تبادل إطلاق النار، مشيراً إلى أن قوات الأمن طوقت موقع الهجوم، وشرعت في تمشيط المنطقة للبحث عن بقية المهاجمين .// انتهى //15:53ت م0134