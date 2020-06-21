حائل 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسشهدت الجهات الحكومية في منطقة حائل عودة الموظفين إلى مقار ‏أعمالهم اليوم تحت شعار " نعود بحذر " وذلك بما لا يزيد عن نسبة ‏‏75% من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية .‏وأكدت الجهات الحكومية استمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية ‏للقطاع العام للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) التي أصدرتها وزارة ‏الصحة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ‏‏(وقاية) , والعمل كذلك على استمرار تطبيق الدوام المرن ليكون الحضور ‏لمقر العمل خلال ثلاثة أوقات في اليوم , حيث تبدأ المجموعة الأولى ‏عملها ابتداء من الساعة 7:30 ص، فيما تبدأ المجموعة الثانية العمل من ‏الساعة 8:30 ص، أما المجموعة الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 ‏ص , مع استمرار الموظفين والموظفات من غير المشمولين بنسبة ‏الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل عن بُعد , وأن ‏تستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة ‏بالعمل عن بُعد.‏وواكبت وكالة الأنباء السعودية "واس" عودة الموظفين للجهات الحكومية ‏وسط التزامهم في الاحترازات الوقائية المعمول بها لتطبيق ضوابط الصحة ‏والسلامة وذلك في التقييد بارتداء الكمامات والقفازات وتطبيق التباعد ‏الجسدي، وعدم المصافحة، واستعمال أدوات تطهير اليدين، وقياس ‏درجات الحرارة، وتوفير المعقمات، بهدف تعزيز الجهود الوقائية ‏والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.‏‏ // انتهى //‏17:12ت م0169