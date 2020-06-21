القاهرة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط نشاط قوي لقطاعات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قابلها عمليات جني أرباح على أسهم الشركات الكبرى والقيادية، مع اتجاه المحافظ والمؤسسات الاستثمارية لتسوية مراكزها المالية مع قرب نهاية الشهر.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 4ر579 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالأسواق بلغت 27ر1 مليار جنيه، تضمنت أكثر من نصف مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على تراجع هامشي بلغت نسبته 3ر0 في المئة مسجلًا 91ر10823 نقطة، فيما ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ما نسبته 2ر1 في المئة ليغلق عند مستوى 34ر1341 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع بنسبه 71ر0 في المئة من قيمته مسجلًا 14ر2104 نقطة.// انتهى //17:17ت م0173