بلغراد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسخسر الكرواتي مارين سيليتش الفائز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة في 2014، أمام الألماني ألكسندر زفيريف المصنف السابع على العالم في الدور الثاني من جولة ادريا الاستعراضية للتنس، بنتيجة(4 3-7 1، 0-4، 4 3-7 1) في مدينة زادار الكرواتية.وانطلقت البطولة التي تستمر لأربعة أسابيع، على يد ديوكوفيتش من أجل جمع الأموال للأعمال الخيرية بجانب منح اللاعبين فرصة المشاركة في المباريات بعد توقف المسابقات الرسمية منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.وبعد التوقف في العاصمة البلغارية بلغراد ومدينة زادار الكرواتية، تنتقل بطولة ادريا المقامة في أنحاء البلقان، إلى مونتنيجرو يومي 27 - 28 يونيو الجاري، قبل أن تتحول إلى بانيا لوكا في البوسنة والهرسك يومي الثالث والرابع من يوليو المقبل.ويتم حسم مباريات هذه الجولة الاستعراضية من خلال ثلاث مجموعات كل مجموعة تتكون من أربعة أشواط.// انتهى //17:17ت م0174