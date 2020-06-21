الحديدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية, حيث راجع العيادات خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م في قسم الرعاية التكاملية 989 مستفيداً، وعيادة التحصين 24 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 124 فرداً، وعيادة المصابين بالأوبئة 291 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 570 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 219 فردًا.كما أجري الفحص المخبري لـ 380 مريضاً، وصرفت الأدوية ل 1,737 فرداً، واستقبل قسم التنويم 3 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 2,117 شخصاً، واستقبلت الوحدة الطبية المتنقلة 9 مستفيدين.// انتهى //17:18ت م0176