بيروت 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسسجّلت لبنان اليوم، 51 إصابة جديدة أثبتت مخبرياً بفيروس "كورونا" المستجد، 19 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و32 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1587 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1896 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1068 حالات.// انتهى //17:19ت م0178