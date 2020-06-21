جدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، عملية الطعن التي وقعت في مدينة ريدينج بالمملكة المتحدة.وقدمت الأمانة العامة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب المملكة المتحدة ، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وجددت الأمانة العامة الموقف الثابت الرافض لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف بجميع أشكالها.// انتهى //17:20ت م0180