سياسي / منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة حادثة الطعن في عملية ريدينج
الأحد 1441/10/29 هـ الموافق 2020/06/21 م واس
جدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، عملية الطعن التي وقعت في مدينة ريدينج بالمملكة المتحدة.
وقدمت الأمانة العامة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب المملكة المتحدة ، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وجددت الأمانة العامة الموقف الثابت الرافض لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف بجميع أشكالها.
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17:20ت م
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