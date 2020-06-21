الرياض 29 شوال 1441 الموافق 21 يونيو 2020 واسنظم مركز نجاح بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن (3) ورش عمل تدريبية ارتكزت على تنمية المهارات الإبداعية والقيادية والتأهيل المهني، مستهدفة (50) متدربة من طالبات وخريجات الجامعة، وذلك ضمن الخطة التدريبية الصيفية "عن بُعد" من خلال القاعات الافتراضية باستخدام برنامج WebEx Meet.حيث قدمت الأستاذة مها آل عقيف ورشتي عمل جاءت الأولى تحت عنوان (القيود في مكان العمل) تضمنت معرفة المتدربات للقيود الداخلية والخارجية في بيئة العمل وكيفية التعامل معها لرفع مستوى الأداء والإنتاجية، إضافة إلى ورشة عمل تحت عنوان (القدرة الإدراكية في المشاريع) اشتملت على مفهوم المشاريع والقدرة الإدراكية وأدوار القائمين على المشاريع، كما قدمت الدكتورة فاطمة القحطاني ورشة عمل بعنوان (اقتصاديات المعرفة وقدرات الطالبات الابتكارية والإبداعية) وذلك حول مفهوم الابتكار والإبداع وعلاقته باقتصاد المعرفة.وأوضحت عميدة شؤون الطالبات بالجامعة الدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن المقرن بأن عمادة شؤون الطالبات ممثلة بمركز نجاح تسعى إلى تقديم التدريب النوعي للطالبات والخريجات لتحقيق أهداف الجامعة في خلق قيادات فاعلة في المجتمع من خلال تنمية مهارات المستقبل بالتدريب والتأهيل للإسهام في تعزيز دور المرأة الريادي، وتهيئة التفاعل الإيجابي مع تطلعات واحتياجات التنمية الوطنية ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م حرصا على استمرار التدريب خلال فترة الصيف "عن بُعد" لتحقيق أقصى فائدة للطالبات.كما أشارت المقرن إلى أن المركز بصدد طرح ورشة تدريبية حول اقتصاد المعرفة وبرنامج تدريبي بواقع 6 ساعات تدريبية يتناول مهارات البحث عن العمل "عن بُعد"، وذلك خلال شهر ذو القعدة 1441هـ للطالبات المتوقع تخرجهن وخريجات الجامعة.يذكر أن مركز "نجاح" هو مركز تدريبي لدعم المهارات الطلابية تحت مظلة عمادة شؤون الطالبات، يقدم ورش وبرامج تدريبية لجميع طالبات وخريجات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مجال تطوير الذات، وتنمية القدرات القيادية، والقدرات الابتكارية الإبداعية، والقدرات اللغوية والتقنية، وإدارة المشاريع.//انتهى//17:21ت م0181