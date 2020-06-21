عمان 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.وقد راجع العيادات أمس 913 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 331 مريضاً تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 50 مريضاً من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 117 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 34 مريضاً، وراجع 27 مريضاً عيادتي الأسنان.كما استُقبل 94 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 22 مريضاً، كما عُمل 175 تحليلاً لـ 22 مريضاً بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وأُجري 27 صورة أشعة ل 13 مريضاً، كما أُعطي 76 لقاحًا لـ 27 مريضاً، واستقبلت عيادة التغذية 11 مريضاً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 429 وصفة طبية.//انتهى//17:22ت م0183