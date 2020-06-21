الخرطوم 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسالتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو -على هامش زيارته لإثيوبيا- برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.وأطلع دقلو رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على الأوضاع في السودان، وناقش معه قضايا السلام في السودان ودولة جنوب السودان، وبحثا تعزيز دور قوات "يونسفا" لحفظ السلام في" أبيي" وحماية المدنيين في المنطقة.من جهته، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي استعداد الاتحاد لتقديم أي مساعدات لدفع عملية السلام في السودان، مؤكداً أن استقرار المنطقة هدف للاتحاد الأفريقي .// انتهى //18:22ت م0209