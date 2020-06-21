الرياض 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واساختتمت اليوم بطولة الالتزام الافتراضية للرفع الأثقال للرجال، التي أقيمت عن بعد عبر أحد التطبيقات المرئية بمشاركة 21 رباعاً على مدار أسبوع كامل تنافس فيها الرباعون في اختبارات تدريبية أثبتت التزامهم وانضباطهم خلال الفترة الماضية.وانتزع الرباع منصور آل سليم المركز الأول في فئة الكبار وحل شقيقه سراج آل سليم ثانياً وعلي الخزعل ثالثاً، فيما حقق حسن أسعد بطولة فئة الشباب تاركاً المركز الثاني لمحمد البريكي، وفي فئة الناشئين كانت المنافسة قوية تفوق فيها حسن باسم المرزوق على شقيقه محمد المرزوق حاصداً المركز الأول فيما حل جاسم الزوري ثالثاً.// انتهى //18:38ت م0210