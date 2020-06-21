طريف 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسبناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية للقضاء على مظاهر التشوه البصري بمحافظة طريف، عقدت بلدية محافظة طريف اليوم شراكة مجتمعية مع مكتب التعليم بالمحافظة لمعالجة التشوه البصري على أسوار ومحيط المدارس.كما عقدت البلدية شراكة مجتمعية مع مكتب الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة طريف لمعالجة التشوه البصري بمحيط الجوامع والمساجد.وياتي ذلك ضمن أهداف تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة بمحافظة طريف تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.18:40ت م0211