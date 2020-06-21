أبو ظبي 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأطلقت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالإمارات موقعًا جديدًا على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" يحمل اسم آراب فوتسال ، لنشر ثقافة اللعبة على المستويين المحلي والعربي.ويأتي ذلك بالتوازي مع تبنيها لأكبر مشروع عربي تطويري للعبة والذي سينطلق غدًا لتطوير الكوادر الفنية والإدارية والتحكيمية والتدريبية، تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، والذي يستمر لمدة شهرين ويتضمن دورات تدريبية عن بعد في كافة التخصصات يحاضر بها نخبة من أبرز المتخصصين والخبراء في كل المجالات وفي مقدمتهم خبراء من الاتحاد الدولي والاتحادات الآسيوية والقارية.وأكد رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات العميد عبد الملك جاني أنه سيكون منصة جديدة لتقديم الخدمة القانونية والتثقيفية والمعلوماتية لكل ممارسي اللعبة في المنطقة العربية، ويحمل الموقع اسم آراب فوتسال، وسيتم الوصول من خلاله إلى كل لاعب وحكم وإداري ومدرب مهتم بكرة الصالات في المنطقة العربية، لتعريفهم بقوانين اللعبة في ظل التعديلات الجديدة المعتمدة التي أجريت عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .وقال نائب رئيس اللجنة التنفيذية عضو لجنة الصالات والشاطئية بالاتحاد الآسيوي خميس الشامسي إن النافذة الجديدة تشكل مكسبًا كبيرًا للانفتاح على العالم العربي والاتصال باللعبة على المستوى الدولي، لا سيما أنها تتواكب مع أكبر مشروع تطويري عربي تطلقه الإمارات لتأهيل الكوادر.وأشار إلى أنه سيشرف على هذا الموقع عدد كبير من الكوادر المتخصصة في الإعلام الرقمي العربي بينهم السعودي فايز محمد البيشي، ونور الدين فرحان من مصر، ونهاد علي المنير من الكويت، وأبو بكر الماحي محمد نور من السودان، وعدنان عبد الله المحفوظ من البحرين، وخليل بن عبد الله بن سالم التميمي من سلطنة عمان، وعدي صبار رابط من العراق، وسليم العوايضة من لبنان، وعلي مخلوف النقبي من الإمارات.وعن المحاضرين في الدورات التدريبية والورش، أكد الشامسي أن هناك أسماء كبيرة ستسهم بخبراتها في كافة المجالات منهم العميد عبد الملك جاني رئيس لجنة كرة الصالات الإماراتية، والأسباني بيدرو جالان رئيس لجنة حكام الصالات في الاتحادين الإماراتي والعربي، والمصري محمد فرج المحاضر الدولي في الاتحادين الدولي والأفريقي، والأسباني جوس ماريا المحاضر المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم ومدرب منتخب تايلاند، والكويتي عيسى فلاح السعدون الخبير والمحاضر الآسيوي من النخبة، والسعودي الدكتور صلاح السقا أستاذ علم النفس الرياضي بجامعة الملك سعود، والأردني الدكتور شامل داغستاني المحاضر الآسيوي من النخبة، والعراقي الدكتور وميض شامل المحاضر المعتمد من الاتحاد الآسيوي، واللبنانية رجاء محمود شطح المحاضرة الآسيوية، واللبناني حسين ديب المحاضر الآسيوي، والبحريني عبد الرحمن عبد القادر مقيم حكام كرة الصالات الآسيوية، والعراقي هيثم عباس مدرب منتخب العراق لكرة الصالات، والإماراتية منى الشامسي مستشارة التشريعات الرياضية، والكويتي حمد علي العثمان مدرب ومحاضر كرة الصالات، والمصري الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، والدكتور مصطفى جاسم الاستشاري الجامعي في كلية المستقبل بالعراق، والإماراتي عادل الحوسني محاضر اللياقة البدنية.// انتهى //18:49ت م0214